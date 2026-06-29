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        Bilecik'te zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Bilecik'te zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ericek köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Alevler, 12 arazöz, 2 helikopter ve çok sayıda su tankeriyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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