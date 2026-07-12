Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te zicirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

        Bilecik'te zicirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Bilecik'te zicirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

        Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde, aynı yönde seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle H.K.S'nin kullandığı 26 AEZ 523 plakalı otomobilde bulunan kardeşler S.S. (5) ve B.S. (9) yaralandı.

        Bozüyük Devlet Hastamesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        E.A. (28) yönetimindeki 34 NYP 992 plakalı otomobil, merkez Necmiye köyü mevkisinde A.B. (33) 11 ABJ 514 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Eğitim ve Spor Festivali coşkuyla gerçekleştirildi
        Bilecik'te Eğitim ve Spor Festivali coşkuyla gerçekleştirildi
        Biçerdöverler jandarma denetiminden geçti
        Biçerdöverler jandarma denetiminden geçti
        İl Emniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde inceledi
        İl Emniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde inceledi
        Koruma altındaki çocuklara Bolu'da doğa ve kültür gezisi
        Koruma altındaki çocuklara Bolu'da doğa ve kültür gezisi
        Bilecik'te 'Evlilik ve Aile Hayatı' semineri
        Bilecik'te 'Evlilik ve Aile Hayatı' semineri
        Umuma açık iş yerlerine alkol denetimi
        Umuma açık iş yerlerine alkol denetimi