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        Bilecik'teki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Bilecik'teki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın kazan bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Patlamanın sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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