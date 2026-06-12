Bilecik'teki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.



Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın kazan bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Patlamanın sebebi araştırılıyor.

