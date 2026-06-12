Bilecik'teki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın kazan bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Patlamanın sebebi araştırılıyor.
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