Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'teki mağarada binlerce yıl öncesine ait kaplumbağa heykelcikleri bulundu

        Bilecik'teki mağarada binlerce yıl öncesine ait kaplumbağa heykelcikleri bulundu

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası Arkeolojik Kazı Alanı'nda yürütülen çalışmalarda, MÖ 14 bin 500 ila MÖ 11 bin 200 yıllarında yapıldığı değerlendirilen 25 kaplumbağa heykelciği bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Bilecik'teki mağarada binlerce yıl öncesine ait kaplumbağa heykelcikleri bulundu

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası Arkeolojik Kazı Alanı'nda yürütülen çalışmalarda, MÖ 14 bin 500 ila MÖ 11 bin 200 yıllarında yapıldığı değerlendirilen 25 kaplumbağa heykelciği bulundu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Sarı başkanlığında yürütülen kazılar, 18 Mayıs-18 Temmuz tarihlerinde 14 kişilik ekiple gerçekleştirildi.

        Kazılarda kireç taşından yapılmış, bazıları kil malzemeyle kaplanmış, en büyüğü yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve 20 santimetre genişliğinde olan yaklaşık 25 kaplumbağa figürü ortaya çıkarıldı.

        REKLAM

        Karbon-14 testleriyle Epipaleolitik Dönem'e (yaklaşık MÖ 20 bin ile MÖ 10 bin yılları arasında yer alan dönem) denk gelen, MÖ 14 bin 500 ila MÖ 11 bin 200 yıllarında oluşturulduğu belirlenen söz konusu heykelciklerin, ritüel amaçlı yapılıp mağaraya yerleştirildiği düşünülüyor.

        - "Burası önemli bir kült ve ritüel alanı"

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Deniz Sarı, AA muhabirine, mağaradaki arkeolojik malzeme varlığının 2017'de yüzey araştırmalarıyla keşfedildiğini söyledi.

        Daha sonra bölgede, 2019-2023 yıllarında Bilecik Müzesi başkanlığında kurtarma kazıları yapıldığını anlatan Sarı, şöyle devam etti:

        "Bu sene de BŞEÜ olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 18 Mayıs-18 Temmuz arasında mağarada kazı çalışmaları yaptık. Çıkan eserler bize gösterdi ki, burası önemli bir kült ve ritüel alanı. Bu yıl bulduğumuz kaplumbağa heykelcikleriyle mağaranın ritüel bağlamı farklı bir boyuta taşındı."

        REKLAM

        - Heykelcikler amatörce şekillendirilmiş

        Sarı, heykelciklerin çoğunun amatörce şekillendirildiğini dile getirdi.

        Bu sebeple heykelciklerin ritüel amaçlı yapıldığını tahmin ettiklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

        "Hıdırellez'de insanlar adaklarını adarlar ve kağıtların üzerlerine dileklerini yazarlar. Ardından kapatırlar ve bir yere gömerler. Burada da aynı şekilde, yuvarlak halkalar oluşturan mimari bir düzenleme var. Bunların etrafında da toprağa saplanmış halde, çoğu yarım veya hızlıca şekillendirilmiş kireç taşından kaplumbağa heykelcikleri bulduk."

        Sarı, Epipaleolitik Dönem'de yaşayan insanların Gedikkaya Tepesi'ni kaplumbağaya benzetmiş olabileceklerini söyledi.

        REKLAM

        Bu sebeple bölgede bir "dağ kültü" oluştuğunu düşündüklerini ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

        "Belki de bu dönem için böyle bir kültten bahsetmek çok erken ama şunu biliyoruz, ele geçen küçük boyutlu heykelciklerin büyük bölümü 'bilinçli olarak Gedikkaya Tepesi'nin formunda tasarlanmış' izlenimi veriyor. Kaplumbağa sembolizmi gerek Yakın Doğu'dan bildiğimiz Natufian kültüründe gerekse çok daha önceki Üst Paleolitik Dönem kültüründe yaygın."

        Sarı, kaplumbağanın pek çok kültürde uzun yaşamı ve dayanıklılığı temsil ettiğini vurguladı.

        Heykelciklerin bu nedenle de yapılmış olabileceğini aktaran Sarı, bulunan eserleri incelenmek ve restorasyonları yapılmak üzere Bilecik Müzesi ile BŞEÜ'ye teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Sözer çarşı esnafını ziyaret etti
        Bilecik Valisi Sözer çarşı esnafını ziyaret etti
        Bilecik'te pikabın çektiği karavanın devrildiği kazada bir kişi yaralandı
        Bilecik'te pikabın çektiği karavanın devrildiği kazada bir kişi yaralandı
        Bilecik'te 40 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı
        Bilecik'te 40 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı
        Bilecik'te iş yerlerine dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi
        Bilecik'te iş yerlerine dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi
        Gölpazarı'nda U-11 Gölpa Cup heyecanı yaşandı
        Gölpazarı'nda U-11 Gölpa Cup heyecanı yaşandı
        Osmanelispor, şampiyon kadro ile yola devam
        Osmanelispor, şampiyon kadro ile yola devam