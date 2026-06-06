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        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        K.K. (22) yönetimindeki 11 ACJ 842 plakalı otomobil, merkez Taşçılar köyü mevkisinde İ.B. (37) idaresindeki 26 VZ 738 plakalı çekiciyle çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bilecik-Söğüt kara yolunun merkez Yeniköy mevkisinde M.T. (26) idaresindeki 11 TA 212 366 plakalı kamyon, A.Y'nin (69) kullandığı 11 ACD 565 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Merkez Çakırpınar köyü mevkisinde seyir halinde olan S.G. (44) kullandığı 11 ACC 366 plakalı motosikletten düşmesi sonucu yaralandı.

        Düşmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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