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        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Y.M. (71) yönetimindeki 11 SF 973 plakalı otomobil, Osmaneli-Pamukova kara yolunun Belenalan köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Osmaneli Devlet Hastaesine kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Bozüyük Kandilli köyü yakınlarında M.K. (25) idaresindeki 11 TA 043 plakalı otomobil, O.D'nin (44) kullandığı 03 HD 326 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan O.D'nin eşi E.D, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldrıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        E.U. (38) idaresindeki 07 YKP 18 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek durabildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.






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