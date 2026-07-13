BŞEÜ ve Vishwakarma Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve Hindistan'ın Vishwakarma Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı.



BŞEÜ'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşmayla öğrenci ve akademik personel hareketliliğinden ortak araştırma projelerine, uluslararası akademik etkinliklerden disiplinlerarası bilimsel işbirliklerine kadar sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedefleniyor.



Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yürütülen temaslar neticesinde hayata geçirilen bu işbirliğinin üniversitenin uluslararası ağını yalnızca genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda niteliksel olarak da derinleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Bu sayede öğrencilerimiz ve akademik personelimiz, Asya'nın dinamik, yenilikçi ve hızla gelişen yükseköğretim ortamında eğitim, araştırma ve kültürel etkileşim olanaklarına doğrudan erişim sağlayarak küresel ölçekte rekabet güçlerini artırma fırsatı elde edecektir. Üniversitemiz, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir uluslararasılaşma politikalarıyla, küresel ölçekte akademik işbirliklerini artırmaya ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam etmektedir."

