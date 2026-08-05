Bursa 14. Karayolları Bölge Müdürü Güneş, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu

Bursa 14. Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Pazaryeri ilçesinde yapılması planlanan yeni kavşak projesi kapsamında incelemelerde bulundu.





Bilecik-Eskişehir kara yolunda bulunan, geçmişte çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği Pazaryeri Kavşağı'nda başlatılan çalışmalar sürüyor.



Bölgede yetkililerden bilgi alan Güneş, ayrıca ihalesi tamamlanan 8 kilometrelik bölünmüş yol projesini de inceledi.





İnceleme sırasında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, belediye meclis üyeleri ile karayolları mühendisleri yer aldı.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye estetik, emniyetli ve ekonomik bir kavşak kazandırılması yönündeki çalışmaların önemine değinerek, projeye destek veren ve emeği bulunan tüm yetkililere teşekkür etti.

