Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri CHP Grup Başkanı Özel, Bilecik'te partililerle bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özel, Bilecik'te partililerle bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 21:26 Güncelleme:
        CHP Grup Başkanı Özel, Bilecik'te partililerle bir araya geldi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        CHP Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Özel, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak özellikle gençlik ve kadın kollarının özerkliğine önem verdiklerini söyledi.

        Kadın ve gençlik kollarının güçlü olmaları gerektiğine değinen Özel, parti teşkilatlarında görevden el çektirme kararlarını doğru bulmadığını ifade etti.

        "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdiklerini vurgulayan Özel, "Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçın'ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçın'ın başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek." dedi.

        Özel, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun da eşlik ettiği açıklamanın ardından geçen yıl yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Apartmana girip elini kolunu sallayarak ayakkabı ve bisiklet çaldı Görüntül...
        Apartmana girip elini kolunu sallayarak ayakkabı ve bisiklet çaldı Görüntül...
        Bilecik'te "Gölpark Fest" sona erdi
        Bilecik'te "Gölpark Fest" sona erdi
        Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu
        Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu
        Gölpark Fest'te ikinci gün coşkusu yaşandı
        Gölpark Fest'te ikinci gün coşkusu yaşandı
        Yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
        Yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı