Emekli memur 72 yaşında keman eğitimi alıyor

MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli memur Erol Engeç, yıllar önce ara vermek zorunda kaldığı keman eğitimine yeniden başlayarak çocukluk hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor.



Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 2002 yılında emekli olan, 3 çocuk ve 2 torun sahibi Engeç'in müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlk olarak cümbüş çalmayı deneyen Engeç, daha sonra sesindeki duygusallıktan etkilendiği kemana yöneldi.



Emekli olduktan sonra Eskişehir'de halk eğitim merkezinde keman kursuna katılan Engeç, sağlık sorunları ve ulaşım güçlükleri nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı.



Aradan geçen yaklaşık 15 yılın ardından Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katılan Engeç, haftada bir gün keman eğitimi alarak çalışmalarını sürdürüyor.



- "Kemanın sesinden haz alıyordum"



Engeç, AA muhabirine, kemanın sesinden her zaman büyük keyif aldığını söyledi.



Keman öğrenme isteğinin yıllardır içinde kaldığını belirten Engeç, şöyle konuştu:



"Kemanın sesinden ayrı bir haz alıyordum. Bu nedenle keman çalmayı öğrenmek istedim. Kursta sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar dersleri aksatmamaya özen gösterdim. Devam etmek istiyorum. Gücüm yettiği sürece bırakmayı düşünmüyorum."



Engeç, ailesinin kendisini desteklediğini anlatarak, bazı arkadaşlarının ise yaşını gerekçe göstererek kursa gitmesine şaşırdığını dile getirdi.



Öğrenmenin yaşının olmadığını ifade eden Engeç, şunları kaydetti:



"Keşke daha küçük yaşlarda başlasaydım. O zaman çok daha farklı olurdu. Yeniden dünyaya gelseydim konservatuvar okuyup sanatçı olmak isterdim. Boş vakitleri değerlendirmek lazım. İnsanlar kahve köşelerinde zaman geçirmek yerine bir enstrüman çalmayı deneyebilir."



- "Öğrenmenin yaşı yok"



Keman eğitmeni Ayşegül Kutlu da Engeç'in daha önce başladığı ancak yarım kalan keman eğitimini sürdürmek amacıyla kursa katıldığını söyledi.



Engeç'in derslere büyük istekle devam ettiğini belirten Kutlu, "Öğrenmenin yaşı yok. Erol ağabeyi düzenli çalışıyor ve elinden gelen gayreti gösteriyor. Keman emek isteyen bir enstrüman. İçindeki öğrenme isteği sayesinde daha da ilerleyeceğine inanıyorum." dedi.

