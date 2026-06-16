Gölpazarı kirazında kalite ve verim üreticinin yüzünü güldürdü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hasadına başlayan kiraz, kalitesiyle üreticisini memnun etti.





Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, 1926 yılında kurulan ilçede kiraz üretiminin uzun yıllara dayandığını söyledi.



İlçede kiraz hasadının başladığını belirten Suer, "Kirazımızın kalitesi, verimli topraklarımızdan, temiz havamızdan ve suyumuzdan geliyor. Tabii bunun yanı sıra çiftçimizin o bilgisi, birikimi, tecrübesi, el emeği, göz nuru ve kiraza olan aşkı bir araya gelince işte bu tadına doyamadığımız güzel Gölpazarı kirazımız ortaya çıkıyor." dedi.





Suer, ilçede yaklaşık 6 bin hektar alanda kiraz üretiminin yapıldığını aktardı.



Bu sezon yaklaşık 3 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Suer, şöyle devam etti:





"Bu sene hem çiftçimizin yüzünün güleceği hem de vatandaşımızın kiraza doyacağı bir sezon olacağını umut ediyoruz. Geçen yıl dondan kiraz yiyemedik ama bu sene geçen yılın acısını çıkartacağız. Bizim uzun yıllardır ihracatımız var, özellikle dış pazarlarda iddialıyız. Kirazımız aranan bir marka. Özellikle Almanya, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkeleri, Norveç'e kadar ihracatımız var. Rusya'ya, Uzak Doğu'da Çin'e de ihracat yapıyoruz. Kirazımız, dünyanın dört bir yanındaki sofralarda yerini buluyor."





Üretici Halis Hüner de yaklaşık 30 dönümlük kiraz bahçelerinde ağaçların budamasını ve işçiliğini kendisinin yaptığını anlatarak, "Geçen sene donu oldu. Devletimiz destek çıktı, yardımcı oldu. Biz bahçelerimize küsmedik, baktık. Şu anda devam ediyoruz. Bu sene inşallah iyi bir verim alacağız. Kirazlarımız kaliteli. İnşallah hem yurt içine hem yurt dışına kirazımızı pazarlayacağız. Bereketli bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

