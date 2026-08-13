GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin, 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 142 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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