GÜNCELLEME - Bilecik'te ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akköy yakınlarında Kargalı mevkisindeki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda personelle kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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