GÜNCELLEME - Bilecik'te kayıp olarak aranırken evin alt katındaki matbaa deposunda uyurken bulunan kişi öldü
Bilecik'te, dünden beri kayıp olarak aranırken evinin alt katındaki matbaa deposunda uyurken bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bilecik'te, dünden beri kayıp olarak aranırken evinin alt katındaki matbaa deposunda uyurken bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan, zihinsel rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.B. (62), dün saat 21.00 sıralarında kayboldu.
Ailesi, M.B. hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Öğle saatlerinde M.B'nin, evlerinin alt katındaki matbaa deposunda olduğundan şüphelenen aile üyeleri, durumu polise bildirdi.
Deponun sahibine ulaşarak iş yerini açtıran ekipler, M.B'yi uyurken buldu.
Odasının balkonundan depoya girdiği değerlendirilen M.B, sağlık kontrolü için ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Burada tedaviye alınan M.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
M.B'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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