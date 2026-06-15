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        Meslek lisesi öğrencileri geliştirdikleri robotlarla uluslararası şampiyonluğa ulaştı

        ATAHAN GEZER/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'te, Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MİSAN Robot Takımı, tasarladıkları robotlarla 6-8 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'ndaki "mini sumo" kategorisinde şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Meslek lisesi öğrencileri geliştirdikleri robotlarla uluslararası şampiyonluğa ulaştı

        ATAHAN GEZER/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'te, Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MİSAN Robot Takımı, tasarladıkları robotlarla 6-8 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'ndaki "mini sumo" kategorisinde şampiyon oldu.

        Okul bünyesinde 2018 yılında kurulan takımda yer alan 11 kişilik öğrenci grubu, Eylül 2025'te başladıkları süreçte ders saatleri dışında ve hafta sonlarında okul atölyelerinde çalışarak yarışmaya hazırlandı.

        Yaklaşık 500 gram ağırlığında ve 10x10 santimetre ölçülerinde 5 robot geliştiren öğrenciler, motorlar dışındaki sensör, tekerlek, anakart ve kasa gibi tüm parçaları kendi imkanlarıyla üretti. Robotların yazılımı da ekip tarafından hazırlandı.

        Antalya'da 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve 23 ülkeden 10 binden fazla katılımcının yer aldığı organizasyona katılan MİSAN Robot Takımı, 950 robotun katıldığı "mini sumo" kategorisinde yarıştı.

        Elemeleri kayıpsız geçen takım, finalde Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Rakibini 2-0 mağlup eden ekip, kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

        - "Gerçekten çok emek ve fedakarlık var"

        Okul müdürü Mustafa Kemal Kutluer, AA muhabirine, öğrencilerin yarışmaya büyük özveriyle hazırlandığını, hafta sonları da okulda çalıştıklarını söyledi.

        Başarının disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Kutluer, "Gerçekten çok emek ve fedakarlık var. İşinizi sevdiğiniz zaman başarılı olursunuz. Öğrencilerimiz de robotları sevdiler ve büyük bir istekle çalıştılar." dedi.

        Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Gökmen Yüce de "mini sumo" kategorisinde robotların önceden programlandığını, müsabaka sırasında herhangi bir dış müdahale yapılmadığını anlattı.

        Robotların rakibini dairenin dışına itmeye çalıştığını belirten Yüce, öğrencilerin 10 tur boyunca mağlubiyet yaşamadan finale yükseldiğini ve şampiyonluğu kazandığını kaydetti.


        Takım üyelerinden Bilişim Teknolojileri Alanı 11. sınıf öğrencisi Efe Can Avcı, yarışmaya hazırlanırken yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

        Bilişim Teknolojileri Alanı 11. sınıf öğrencisi Abdülkadir Güden ise ekip olarak elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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