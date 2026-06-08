Pazaryeri Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı yapıldı
Pazaryeri Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.
Belediye Belediyesi toplantı salonunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Kadın Fitness salonu ve kadın dayanışma merkezinin yapım iş ve işlemleri, Beşikli Mahalle Konağı yapım ve tadilat işlemleri, 3 adet imar komisyon raporlarının görüşülmesi ve tehlike arz eden 4 metruk binanın yıkılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Tekin, alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını dilerim diyerek meclis üyelerine teşekkür etti
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