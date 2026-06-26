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        Pazaryeri ilçesinde aşure ikramı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Pazaryeri ilçesinde aşure ikramı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.


        Pazaryeri Belediyesi tarafından aşevinde hazırlanan aşureler, Çarşı Meydanı'nda vatandaşlara ikram edildi.


        Programda Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdikleri aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:


        "Her yıl Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak hazırladığımız aşureleri 'Önce devlet, sonra millet' anlayışıyla Çarşı Meydanı'nda vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Çok güzel bir katılım var. Gelen ve gelemeyen herkesten Allah razı olsun. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin, memleketimizin bereketini artırsın inşallah. Bu yıl 5 bin kişilik aşure hazırladık. Allah kabul etsin. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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