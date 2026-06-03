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        Pazaryeri ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Pazaryeri ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.


        Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeğiyle yaptığı ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Topsakal, açılışta yaptığı konuşmada, 1 Eylül 2025'ten bu yana merkez bünyesinde 58 kurs açıldığını ve bu kurslardan 808 vatandaşın faydalandığını söyledi.

        Sergi açılışına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, daire müdürleri, halk eğitim kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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