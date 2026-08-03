Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Küçükelmalı köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden muhtar Halil Ak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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