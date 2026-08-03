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        Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


        Küçükelmalı köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden muhtar Halil Ak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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