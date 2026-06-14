Pazaryeri ilçesinde yağmur duası ve mevlit düzenlendi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de yağmur duası ve mevlit gerçekleştirildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de yağmur duası ve mevlit gerçekleştirildi.
Karaköy İlkokulu bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan program, köy camisinde kılınan namazla devam etti.
Etkinlik kapsamında, DSİ tarafından yapılan taşkın koruma kanalının hizmete girmesi dolayısıyla dualar eşliğinde kurban kesildi.
Vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
Karaköy Muhtarı Adem Açık, yaptığı açıklamada, etkinliğe destek verenlere, programa katılanlara ve taşkın koruma kanalının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, DSİ Bilecik Şube Müdürü Mustafa Şimşek, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
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