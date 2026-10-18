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        Pazaryeri'nde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ahmetler köyünde Hüseyin Özkoca'ya ait müstakil evin çatısından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının, çatı katında yürütülen kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların benzin bidonunu tutuşturması nedeniyle çıktığı belirlendi.

        Hasara yol açan yangınla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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