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        Pazaryeri'nde "Büyük Marmara Artvinliler 5. Bişi Festivali" düzenlendi

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "Büyük Marmara Artvinliler 5. Bişi Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Pazaryeri'nde "Büyük Marmara Artvinliler 5. Bişi Festivali" düzenlendi

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "Büyük Marmara Artvinliler 5. Bişi Festivali" gerçekleştirildi.

        Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenen festivale Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren Artvin dernekleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Festival kapsamında Artvin yöresinin sanatçıları sahne alırken, katılımcılara yöreye özgü bişi (pişi) ikram edildi.

        Etkinlikte Halk Dansları Topluluğu tarafından Artvin yöresine ait halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Programa İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Bursa ve çevre illerden çok sayıda Artvinli iştirak etti.

        İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Köksal Turan Şalikoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, bu yıl beşincisini düzenledikleri etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Katılımcılara teşekkür eden Şalikoğlu, festival kapsamında yöreye özgü bişiyi ücretsiz olarak ikram ettiklerini ifade etti.

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