Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 26.08.2026 - 12:09 Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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