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        Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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