Pazaryeri'nde kurumlar arası Kaymakamlık Kupası turnuvası başladı

Karşılaşmayı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz ile İlçe Müftüsü Şerif Gedik de izledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya ilçedeki kamu kurumlarından Jandarma, Müftülük, Emniyet, Gençlik Merkezi, Milli Eğitim, Devlet Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü takımları katılıyor.

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