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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Bilecik'te partililerle bir araya geldi

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin 9. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 21:44 Güncelleme:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Bilecik'te partililerle bir araya geldi

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin 9. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Bozüyük Belediyesi düğün salonundaki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri takdirde partilerince oluşturulan Türkiye Kalkınma Planı'nı hayata geçireceklerini söyledi.

        Bu plan kapsamında tüm illerde ne yapacaklarını bildiklerini belirten Arıkan, "Bu projeler hayata geçtiğinde, gayrisafi milli hasılaya 528 milyar dolar katkı sağlayacağız." dedi.


        Arıkan, söz konusu planla 2,5 milyon kişilik istihdam oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        "Bakın 520-530 demiyorum. O kadar ince hesaplarla bu projeyi ortaya koyduk." diyen Arıkan, "Biraz önce bir vatandaş, 'Başkanım, benim işim yok' dedi. Ankara'ya bakıyorsunuz, ne diyor oradakiler? 'Türkiye'de işsizlik problemi yok. İş beğenmeme problemi var' diyorlar." ifadesini kullandı.

        Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Saadet Partisi Bilecik İl Başkanı Ethem Ersöz'ün de katılımcılara hitap ettiği kongrede mevcut İlçe Başkanı Seyfettin Tıkız yeniden seçildi.

        Arıkan, kongre öncesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti, ardından esnafla görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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