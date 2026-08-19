Ticaret Bakanı Bolat, Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Ziyaretinde Bolat'a, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bolat, daha sonra türbede dua etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Bakan Bolat, ziyaret öncesi türbe önünde görevli, alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izledi.

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