Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Ticaret Bakanı Bolat, Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

        Ticaret Bakanı Bolat, Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Ticaret Bakanı Bolat, Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Bakan Bolat, ziyaret öncesi türbe önünde görevli, alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izledi.

        Bolat, daha sonra türbede dua etti.

        Ziyaretinde Bolat'a, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bina operatörün üzerine devrildi
        Bina operatörün üzerine devrildi
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Benzer Haberler

        Bakan Bolat, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
        Bakan Bolat, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
        Bilecik'te ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bilecik'te ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Bilecik'te ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına...
        Başkan Durgut asfalt makinesinin başına geçti, ilk serimi başlattı
        Başkan Durgut asfalt makinesinin başına geçti, ilk serimi başlattı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bilecik'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı