Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bilecik programı kapsamında Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.



Boyraz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesindeki programının ardından, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Pazaryeri ilçesine geçti.



Boyraz, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, meclis üyeleri ve köy muhtarları tarafından karşılandı.



Tabiat parkında, Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya gelen Boyraz, öğrencilerin İstanbul gezisi talebine destek sözü verdi.



Boyraz, Belediye Başkanı Tekin'den Küçükelmalı Tabiat Parkı ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Başkan Tekin, ziyaret kapsamında Boyraz'a Kınık köyünde yapılan fincan takımını hediye etti.

