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        "Ümmügül teyze"nin 100. yaşını beş kuşak bir arada kutladı

        İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ümmügül Yıldız'ın 100'üncü yaş günü dolayısıyla doğum günü pastası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:58 Güncelleme:
        "Ümmügül teyze"nin 100. yaşını beş kuşak bir arada kutladı

        İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ümmügül Yıldız'ın 100'üncü yaş günü dolayısıyla doğum günü pastası kesildi.

        Yüzbaşı Mahallesi'nde yaşayan, ilçenin en yaşlı sakinlerinden olan ve eşini 44 yıl önce kaybeden Ümmügül Yıldız, kızı Ülviye Erol (78) ile oğulları Şerafettin (76), Nizamettin (73) ve İsmail Yıldız'ın (61) desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

        Çocukken öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i ilerleyen yaşına rağmen okumaya devam eden Yıldız'ın 100'üncü doğum günü ailesince pasta kesilerek kutlandı.

        Kutlamaya Ümmügül Yıldız'ın 99 yaşındaki görümcesi Zehra Çavdar, 94 yaşındaki dünürü Sabriye Tunalı'nın yanı sıra çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve torunlarının torunları katıldı.

        Kutlama karşısında duygulanan Ümmügül Yıldız, AA muhabirine, "Sağ olsunlar çocuklarım ve torunlarım hazırlamışlar. Çok memnun oldum." dedi.

        Yıldız, Kur'an-ı Kerim'i ilkokul 3. sınıftayken okumaya başladığını belirterek, "Eskiden her ay bir hatim indiriyordum. Şimdi her gün azar azar gözlüklerimle okumaya devam ediyorum. Ciddi bir sağlık sorunum bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

        - "Bizim için en önemli şey onun mutlu olması"

        Oğlu Şerafettin Yıldız da annelerinin çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle tanındığını söyledi.

        Yoksulluk içinde büyüdüklerini belirten Yıldız, "Annemiz ilçede yıllarca mevlit okudu, cenaze yıkadı. Dikiş yaparak ailesinin geçimine katkı sağladı. Kimseye muhtaç olmadan bizleri büyüttü ve okuttu. Bugün 100 yaşında. Maşallah akli melekeleri yerinde. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor." diye konuştu.

        Annesinin 4 kardeş tarafından ikişer aylık dönüşümlü olarak misafir edildiğini anlatan Yıldız, "Babamızdan kalan bir maaşı ya da sosyal güvencesi olmadı. Devletin verdiği 65 yaş aylığını da uzun süre kabul etmedi. Bizim için en önemli şey onun mutlu olması." dedi.

        Pazaryeri Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli sağlık personeli Zahide Acar da Yıldız'ı düzenli olarak ziyaret ettikleri söyledi.

        Yıldız'ın sağlık durumunun yaşına göre iyi olduğunu kaydeden Acar, "Evde sağlık hizmeti kapsamında ziyaret ettiğimiz en sağlıklı büyüklerimizden biri. Her ay düzenli kontrollerini yapıyoruz. Şimdiye kadar önemli bir sağlık sorunuyla karşılaşmadık. Kendisine sağlıklı ve huzurlu nice yıllar diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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