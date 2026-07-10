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        Üniversitedeki 5 yıllık eğitim yolculuğunu anne, kızı ve damadı birlikte tamamladı

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören Medine Urfanlı ile kızı Hacer Nur ve damadı Sefa Bozkurt, aynı gün mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Üniversitedeki 5 yıllık eğitim yolculuğunu anne, kızı ve damadı birlikte tamamladı

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören Medine Urfanlı ile kızı Hacer Nur ve damadı Sefa Bozkurt, aynı gün mezuniyet sevinci yaşadı.

        Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tanışan Hacer Nur ve Sefa Bozkurt, mezuniyetlerinin ardından da arkadaşlıklarını sürdürdü.

        Çift, Hacer Nur'un annesi Medine Urfanlı ile 2021 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Hazırlık sınıfının da bulunduğu öğrenim sürecinde yaklaşık 5 yıl boyunca aynı fakültede öğrenim gördüler.

        Üniversite yıllarında birbirlerine destek olan Hacer Nur ve Sefa Bozkurt, Mayıs 2025'te nişanlandı. Çift, 20 Haziran'da nikah kıyarak evlendi.

        Anne, kızı ve damadı, üniversite stadyumunda düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını alarak birlikte kep attı.

        - "Çoğu kişinin yaşayamayacağı sıra dışı bir deneyim oldu"

        Hacer Nur Bozkurt, AA muhabirine, annesi ve eşiyle aynı fakülteden mezun olmanın tarif edilmesi güç bir mutluluk olduğunu söyledi.

        Beş yıllık eğitim boyunca birbirlerine destek olduklarını belirten Bozkurt, "Annem ve eşimle aynı fakülteden mezun olmak çok güzel bir duygu. Çoğu kişinin yaşayamayacağı sıra dışı bir deneyim oldu." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan Sefa Bozkurt da üniversite yıllarını dolu dolu geçirdiklerini ifade ederek, aynı gün mezun olmanın kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu dile getirdi.

        Kur'an kursu öğreticisi Medine Urfanlı ise gençlik yıllarında 28 Şubat süreci nedeniyle üniversite eğitimi alma fırsatı bulamadığını anlattı.

        Yıllar sonra aynı fakültede kızı ve damadıyla eğitim görmenin kendisi için ayrı anlam taşıdığını vurgulayan Urfanlı, "Bu diploma benim için sadece bir mezuniyet belgesi değil, yıllarca içimde kalan eğitim hayalimin gerçekleşmesidir." diye konuştu.

        Urfanlı, sınav dönemlerinde birlikte ders çalıştıklarını belirterek, ders notları konusunda kızı ve damadının kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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