Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bursa ve Bilecik'teki vakıf kültür varlıklarını ziyaret etti

        Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bursa ve Bilecik'teki vakıf kültür varlıklarını ziyaret etti

        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla Bursa ve Bilecik'teki vakıf kültür varlıklarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bursa ve Bilecik'teki vakıf kültür varlıklarını ziyaret etti

        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla Bursa ve Bilecik'teki vakıf kültür varlıklarına ziyarette bulundu.


        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından karşılanan Aksu ve beraberindekiler, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, dua okudu.


        Ardından Söğüt ilçesinin simge eserlerinden 1919 tarihli Kaymakamlık Çeşmesi'nin restorasyonu için görüşmelerde ve teknik incelemelerde bulunan Aksu ve beraberindekiler, daha sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Orhangazi Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Şeyh Edebali'nin kabri başında dua edilmesinin ardından Şeyh Edebali Külliyesi'nde teknik incelemelerde bulunuldu, Bilecik'te yapılması planlanan restorasyon çalışmaları değerlendirildi.

        Aksu başkanlığında, meclis üyeleri ve kurum yöneticilerinin katılımıyla Vakıflar Meclisi Toplantısı da gerçekleştirildi.

        Program kapsamında, Bursa'daki Orhangazi İmareti, İznik Ayasofya Orhan Cami, İznik Nilüfer Hatun İmareti Müzesi, İznik Yeşil Cami, Birinci Murad Hüdavendigar Külliyesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri, Üftade Türbesi, Bursa Mevlevihanesi, Ulu Cami, Orhan Cami, Tarihi Bursa Belediye Binası, Şabaniye (Hacı Şevki Efendi) Dergahı, Emir Sultan Külliyesi, Hünkar Köşkü Müzesi ziyaret edilerek, incelemelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bilecik'te festival coşkusu yaşandı
        Bilecik'te festival coşkusu yaşandı
        Tarla yangınlarına karşı biçerdöver operatörleri bilgilendirildi
        Tarla yangınlarına karşı biçerdöver operatörleri bilgilendirildi
        Kamyonda 800 litre etil alkol ele geçirildi
        Kamyonda 800 litre etil alkol ele geçirildi
        Söğüt'te Ertuğrul Otağı kapılarını açtı
        Söğüt'te Ertuğrul Otağı kapılarını açtı
        Bilecik Valisi Sözer, Gölpark Fest alanını ziyaret etti
        Bilecik Valisi Sözer, Gölpark Fest alanını ziyaret etti
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı