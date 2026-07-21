YKS'nin TYT oturumunda Türkiye birincisi olan öğrenci endüstri mühendisliğini hedefliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Türkiye birincisi olan Abdullah Uslu, tercihini endüstri mühendisliği bölümünden yana kullanmayı planlıyor.



Üç çocuklu Deniz ve Mehmet Bahri Uslu çiftinin en büyük çocuğu olan Eskişehir Fatih Fen Lisesi mezunu 18 yaşındaki Abdullah Uslu, 20 Haziran'da gerçekleştirilen 2026-YKS'nin TYT oturumunda 500 tam puan alarak Türkiye'deki TYT birincileri arasında yer almayı başardı.



Uslu, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal kısmında ise 496 puanla 21'inci sıraya yerleşti.



Ailesine gurur yaşatan Uslu, İstanbul veya Ankara'daki devlet üniversitelerinden birinde endüstri mühendisliği okumayı hedefliyor.



Abdullah Uslu, gazetecilere, YKS öncesi düzenli bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi.



Okul hayatı boyunca derslerine önem veren bir öğrenci olduğunu belirten Uslu, şöyle devam etti:



"Bu sene bu önemi biraz daha artırdım. Dinlenmem gereken yerde dinlendim. Sosyalliğime de zaman ayırdım. Böylece hiç beklemediğim bir sonuç elde ettim. Ders çalışırken bir konu belirliyordum. Konu bittiği zaman çalışmam da bitmiş oluyordu."



Uslu, hazırlık sürecinde hafta içi günde 3 saat, hafta sonu ise 7 saat ders çalıştığını dile getirdi.



Bu zamanlarını genellikle kütüphanede geçirdiğini aktaran Uslu, "Dershaneye kaydoldum fakat derslere gitmedim. Sadece denemelerinden faydalandım. Özel ders de almadım. Kendi başıma çalıştım." dedi.



Uslu, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik veya İstanbul Teknik üniversitelerinde endüstri mühendisliği okumak istediğini dile getirdi.



Eskişehir'de halası Neslihan Uslu'nun yanında kaldığını aktaran Uslu, "Son sene çalışma tempom nedeniyle Bilecik'e nadiren geliyordum. Genellikle ara tatillerde burada oluyordum." ifadesini kullandı.



- Sistemli çalışma önerisi



Uslu, YKS'ye hazırlanacak adaylara "sistemli çalışmaları" tavsiyesinde bulundu.



Bu süreçte dinlenmenin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:



"Son zamanlara kadar haftada bir günü dinlenmeye ayırıyordum. Pazar günlerini boş bırakıyordum. Ayrıca 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okulumun tiyatro kulübündeydim. Bu sosyal aktivitelerin başarıma olumlu yansıdığını düşünüyorum."



Abdullah Uslu'nun annesi 44 yaşındaki Deniz Uslu ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi.



Güne mutlu bir haberle başladıklarını ifade eden Uslu, "Zaten küçüklüğünden beri hiçbir konuda bizi üzmedi. Hep başarılı oldu. Abdullah, sorumluluk sahibi bir çocuk. Bunu bu başarısıyla da taçlandırmış oldu." diye konuştu.



Uslu'nun babası makine mühendisi 46 yaşındaki Mehmet Bahri Uslu da sonucu ilk öğrendiklerinde büyük heyecan yaşadıklarını aktardı.



Oğullarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Uslu, "İyi bir sonuç bekliyorduk ama birincilik bize de sürpriz oldu. O açıdan da ayrı bir heyecan var." şeklinde konuştu.

