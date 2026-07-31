Bingöl Belediyesi 20 kilometrelik yol ağını 40 bin ton asfaltla yenileyecek

Bingöl Belediyesi, 20 kilometrelik yol ağını 40 bin ton asfaltla yenileme çalışmalarına başladı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yatırım programı doğrultusunda cadde ve sokaklarda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi, yol yenileme ve kaldırım düzenleme çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.



Program kapsamında mevcut parke taşlı yollar sökülerek BSK asfaltla yenilenecek. Sezon boyunca yaklaşık 40 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.



Çalışmalarla kent içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, yol standartlarının yükseltilmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.



Asfalt çalışmaları Kültür, İnalı, Simani, Saray, Karşıyaka, Şehit Mustafa Gündoğdu, Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir, Yeşilyurt, Yenimahalle, Bahçelievler ve Mirzan mahallelerinde yürütülecek.



Program kapsamında Afatlar Caddesi, Mutlu Sokak, Kazım Karabekir Caddesi, Alparslan Caddesi, Ahmet Kaya Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Battalgazi Caddesi, Hikmet Tekin Bulvarı, Kardelen Caddesi, Güldiken Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Ardıç Caddesi ile Abdullah Bazençir Caddesi bağlantı yollarında BSK asfalt serimi, yol yenileme ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.



İhtiyaç duyulan bölgelerde bazalt kaldırım, parke düzenlemesi, yol genişletme ve kavşak iyileştirme çalışmaları da yapılacak.



Bu kapsamda İnalı Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Yenimahalle Haydar Baylaz Caddesi'ndeki kaldırımlar yaklaşık 24 bin metrekare renkli ve desenli begonit parke taşıyla yenilenecek.



Yatırım programı kapsamında ayrıca yol genişletme ve kavşak düzenlemeleri için ihata ve istinat duvarları inşa edilecek, Çapakçur Köprüsü'nün asfalt zemini yenilenecek.



Yenişehir Mahallesi Güldiken Sokak'ta aydınlatma çalışması yapılacak, Genç Caddesi Telekom Kavşağı, orta refüj ile Kültür Kavşağı durak bölgesine dekoratif aydınlatma korkulukları monte edilecek.

