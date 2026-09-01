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        Bingöl'de 350 dönümlük askeri alan vatandaşların kullanımına tahsis edildi

        Bingöl'de Milli Savunma Bakanlığına ait 350 dönümlük alan vatandaşların kullanımına tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 19:48 Güncelleme:
        Bingöl'de 350 dönümlük askeri alan vatandaşların kullanımına tahsis edildi

        Bingöl'de Milli Savunma Bakanlığına ait 350 dönümlük alan vatandaşların kullanımına tahsis edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye protokol dışında devredilen alanda duvar yıkım çalışmalarına başlandı.

        Dört etap halinde hayata geçirilmesi planlanan dönüşüm kapsamında alanda park, meydan ve yeşil alanların yanı sıra eğitim, sağlık, ibadet, sosyal yaşam, ticaret ve konutların yer alması planlanıyor.

        Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri alandaki duvarların yıkım çalışmalarını yerinde takip etti.

        Arıkan, askeri alanın kente kazandırılmasının son yerel seçimlerde Bingöl'e verdikleri önemli sözlerden biri olduğunu belirtti.

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        Yıllardır duvarların ve tel örgülerin ardında kalan alanın artık Bingöl'ün kullanımına sunulacağını ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

        "Memleketimiz için en büyük hayalimiz tam da buydu. Askeri alana ilişkin resmi işlemlerde, girişimlerde bulunduğumuzda 'hayalde kalır' dediler ama biz bu sözümüzü kağıt üzerinde bırakmadık. Sabırla, kararlılıkla takip ettik. Bugün artık bir vaadi değil, gerçeğe dönüşen bir projeyi konuşuyoruz. Bugün yıkılan bu duvarlar yalnızca şehrimizin önünde yepyeni bir alan açıyor. Bu adım bir son değil, çok büyük şehir dönüşümünün başlangıcıdır."

        Arıkan, projenin etap etap ilerleyeceğini belirterek her etap tamamlandıkça yeni yolların açılacağını, yeni kavşakların yapılacağını ve alternatif ulaşım güzergahlarıyla şehir merkezinin rahatlatılacağını aktardı.

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        Yeni yaşam alanlarıyla Bingöl'e yepyeni bir kimlik kazandıracaklarını belirten Arıkan, "Modern şehircilik anlamında Bingöl'de Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü sağlayacağız. Belki yıllar sonra bugün yıkılan bu duvarlar hatırlanmayacak ama onların yerine inşa edilecek parklar, meydanlar, yollar ve bu şehirde kurulan hayaller hatırlanacak çünkü biz sadece bugünü değil, Bingöl'ün önümüzdeki 100 yılını inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Arıkan, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Vali Cahit Çelik, belediye meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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