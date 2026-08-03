Bingöl'de 4 firari hükümlü yakalandı
Bingöl'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Bingöl'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-31 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, aynı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, el bombası, 16 kalaşnikof şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği şarjörü, 989 kalaşnikof fişeği, 305 tabanca mermisi, 47 av tüfeği fişeği, 25 kurusıkı tabanca mermisi ile 8 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.
Denetimlerde yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlenen Suriye uyruklu bir kişiye de 16 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.
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