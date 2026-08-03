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        Bingöl'de 5 bin 781 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 5 bin 781 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Bingöl'de 5 bin 781 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 5 bin 781 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-31 Temmuz'da ilçe jandarma komutanlıklarıyla asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.


        Operasyonlarda, 5 bin 781 kök kenevir, 36 gram esrar, 16 sentetik ecza ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 53'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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