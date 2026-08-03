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        Bingöl'de ambulans uçak 4 aylık bebek için havalandı

        Bingöl'de kalp yetmezliği ve metabolik hastalık şüphesiyle tedavi gören 4 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Bingöl'de ambulans uçak 4 aylık bebek için havalandı

        Bingöl'de kalp yetmezliği ve metabolik hastalık şüphesiyle tedavi gören 4 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 4 aylık bebeğin, çocuk kardiyolojisi ve çocuk metabolizması hastalıkları alanlarında ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyması üzerine Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile kurulan koordinasyon sonucu ambulans uçak görevlendirildi.

        Hastaneden alınarak Diyarbakır Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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