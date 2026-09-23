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        Bingöl'de asansör kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Bingöl'de asansör kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de Solhan'da meydana gelen asansör kazasında yaralanan öğrencinin önce Bingöl Devlet Hastanesi'nde, ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

        Çelik, "Sevgili öğrencimizin vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Günlerdir sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz öğrencimizin vefat haberi hepimizi derinden üzmüştür. Genç yaşta hayatını kaybeden evladımızın acısını yüreğimizde hissediyor, ailesinin yaşadığı tarifsiz acıyı paylaşıyoruz. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Kazaya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Hüseyin Artunç Lisesinin pansiyonundaki yemekhanede meydana gelen asansör kazası sonucu 1 öğrencinin yaralandığı belirtilmiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından da idari inceleme başlatıldığı kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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