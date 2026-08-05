Bingöl'de çıkan orman ve mera yangınları kontrol altına alındı

Bingöl'de meşelik orman ve mera alanlarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.





Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Gözer köyündeki meşelik alanda ve Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyündeki merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine söz konusu bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmaları sürüyor.

