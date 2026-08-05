Bingöl'de çıkan orman ve mera yangınları kontrol altına alındı
Bingöl'de meşelik orman ve mera alanlarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Bingöl'de meşelik orman ve mera alanlarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Gözer köyündeki meşelik alanda ve Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyündeki merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.