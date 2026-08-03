Bingöl'de doğada antrenman yapan sporcular çevreyi temizledi

Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübünün muaythai sporcuları, doğada gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından çevre temizliği yaptı.



Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, antrenörleri eşliğinde Alibir köyü mevkisinde kondisyon ve dayanıklılık çalışması yapan sporcular, çalışmanın ardından çevreye gelişigüzel bırakılan cam şişe ve çeşitli atıkları topladı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp antrenörlerinden Mehmet Ali Kılıç, sporcuların yalnızca sportif başarıya değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini belirtti.



Doğaya bırakılan cam şişe ve benzeri atıkların orman yangınlarına yol açabilecek riskler taşıdığına dikkati çeken Kılıç, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.



Kılıç, doğada gerçekleştirilen antrenmanların sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra çevre bilinci kazanmalarına da katkı sağladığını kaydetti.

