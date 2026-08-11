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        Bingöl'de düşen asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Bingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Bingöl'de düşen asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Bingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın asansörü, montaj sırasında henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Montaj ekibinde yer alan işçilerden Muhammed U. (33), düşen asansörün altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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