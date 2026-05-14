Bingöl'de el sanatları sergisi açıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünler sergilendi.
Karlıova Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından ürünler hazırlandı.
Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve davetliler tarafından Karlıova taziyeevinde serginin açılışı gerçekleştirildi.
Kaymakam Bıçak ve davetliler sergiyi gezerek, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi, sergiye gezen öğrencilere de oyuncak hediye edildi.
