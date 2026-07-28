Bingöl'de Genç Viyadüğü'nün ilçe girişi ve Diyarbakır çıkışı yeniden düzenlenecek

AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, Genç Viyadüğü'nde ilçe girişi ile Diyarbakır yönü çıkışının yeniden düzenleneceğini, bağlantı yollarının da yapılacağını belirtti.



Seven, yaptığı yazılı açıklamada, Genç Viyadüğü'nün inşasının ardından Diyarbakır yönünden ilçe girişinin sol şeritten verildiğini, yolun eğimli yapısı nedeniyle özellikle kış aylarında trafik güvenliği açısından sorunlar yaşandığını bildirdi.



Bu konuda kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yürüttüklerini ifade eden Seven, şunları kaydetti:



"Genç Viyadüğü'nün inşasının ardından Diyarbakır yönünden Genç ilçemize verilen giriş ve Genç ilçemizden Diyarbakır yönüne doğru çıkışla ilgili yaşanan problem ve kamuoyu beklentilerine ilişkin Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda, Genç ilçe giriş ve çıkışının genişletilip düzenlenmesi, bağlantı yollarının yapılması ve yeni yapılan Genç Yoldaşan TOKİ Konutları'nı da kapsayacak şekilde yeni bir ilçe girişi düzenlenmesi kararı alınmıştır."



Söz konusu yatırımın vatandaşların beklentileri doğrultusunda hayata geçirileceğini, yatırımın Bingöl'e ve Genç ilçesine hayırlı olmasını dileyen Seven, katkı sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile Karayolları 8. Bölge Müdürü Suat Cüre'ye teşekkür etti.

