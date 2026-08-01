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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Bingöl-Muş Bulvarı Gündoğdu Kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 ACD 351 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.


        Kazada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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