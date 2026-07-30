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        Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bingöl'de iş yerinden 234 paket sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bingöl'de iş yerinden 234 paket sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında kimliği güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüpheli, çalındığı belirlenen 234 paket sigarayla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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