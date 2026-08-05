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        Bingöl'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Bingöl'de, kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Bingöl'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Bingöl'de, kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Bingöl Şubesi tarafından Genç Caddesi'ndeki Türk Telekom binası önünde düzenlenen etkinlikte, kan bağışında bulunmak için gelen vatandaşlar, başvuru formunu doldurarak, gerekli kontrollerden sonra kan bağışında bulundu.

        Etkinlik alanını ziyaret eden Bingöl Valisi Cahit Çelik, görevlilerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Çelik, kampanyaya katılarak kan bağışı yaptı.

        Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Çelik, "Sağlığı elveren tüm vatandaşlarımızın düzenli aralıklarla kan bağışında bulunması, birçok hastanın yeniden hayata tutunmasına vesile olacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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