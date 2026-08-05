Bingöl'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Bingöl'de, kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Bingöl'de, kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Türk Kızılay Bingöl Şubesi tarafından Genç Caddesi'ndeki Türk Telekom binası önünde düzenlenen etkinlikte, kan bağışında bulunmak için gelen vatandaşlar, başvuru formunu doldurarak, gerekli kontrollerden sonra kan bağışında bulundu.
Etkinlik alanını ziyaret eden Bingöl Valisi Cahit Çelik, görevlilerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Çelik, kampanyaya katılarak kan bağışı yaptı.
Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Çelik, "Sağlığı elveren tüm vatandaşlarımızın düzenli aralıklarla kan bağışında bulunması, birçok hastanın yeniden hayata tutunmasına vesile olacaktır." dedi.
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