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        Bingöl'de merada çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Dışbudak köyünde mera alanında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Bingöl'de merada çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Dışbudak köyünde mera alanında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Dışbudak köyündeki mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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