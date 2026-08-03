Bingöl'de merada çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Dışbudak köyünde mera alanında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Giriş: 03.08.2026 - 19:02 Güncelleme:
Bingöl'ün Dışbudak köyünde mera alanında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Dışbudak köyündeki mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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