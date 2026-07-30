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        Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 12 KM 0290 plakalı minibüs ile 16 BDB 980 plakalı otomobil, Zeki Ergezen Bulvarı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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