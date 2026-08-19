Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 19.08.2026 - 17:18 Güncelleme:
Bingöl’ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Meşedalı köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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