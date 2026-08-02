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        Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 12 T 0681 plakalı taksi ile 06 BL 7337 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Boğlan Bulvarı mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan taksi sürücüsü, ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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