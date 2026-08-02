Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 12 T 0681 plakalı taksi ile 06 BL 7337 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Boğlan Bulvarı mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan taksi sürücüsü, ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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