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        Bingöl'de tarım alanı ve otlukta çıkan yangınlar kontrol altına alındı

        Bingöl'de tarım alanı ve otlukta çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Bingöl'de tarım alanı ve otlukta çıkan yangınlar kontrol altına alındı

        Bingöl'de tarım alanı ve otlukta çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

        Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Dik köyündeki ziraat alanında ve Kurudere köyünün Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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